النواب يوافق على قوانين الصحافة والإعلام نهائيا

ياسمين فوازوافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الاثنين، على قوانين تنظيم الصحافة والإعلام نهائيا، وذلك بعد أن وافق على كافة الملاحظات التي أبداها مجلس الدولة على مشروعات القوانين كما وافق على عدد من الملاحظات التى طالبت بها نقابة الصحفيين، خلال جلسة الأمس .وأكد الدكتور على عبد العال خ

ياسمين فواز

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الاثنين، على قوانين تنظيم الصحافة والإعلام نهائيا، وذلك بعد أن وافق على كافة الملاحظات التي أبداها مجلس الدولة على مشروعات القوانين كما وافق على عدد من الملاحظات التى طالبت بها نقابة الصحفيين، خلال جلسة الأمس .

وأكد الدكتور على عبد العال خلال جلسة أمس، أن إنتهاء المجلس من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام ، بعد إعادة المداولة فى عدد من المواد التى أبدى عليها مجلس الدولة ملاحظاته وأيضا آراء الجهات المختصة وعلى رأسها نقابة الصحفيين يأتى دعما للصحافة وضمان حريتها التى يكفلها الدستور

وشدد على أن المجلس ونوابه يقف مع الصحافة وضمان استقلالها.

وأوضح رئيس المجلس أنه لا يوجد أى مصلحة للبرلمان فى هذه القوانين سوى الحفاظ على حرية الصحافة فى إطار من المسؤولية ، وأنه لا يوجد مجتمع ناجح بدون حرية مسؤولة قائلا:” الحرية نسبية ويجب أن تراعى قيم وثوابت المجتمع ” .



