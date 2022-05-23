«النواب» يوافق على قرض «مترو الإسكندرية» من البنك الأوروبي بمبلغ 250 مليون يورو

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/ 12/ 2021.

ووفقا لتقرير لجنة النقل بمجلس النواب ، فإن مترو الإسكندرية” هو أول مشروع ضمن برنامج خطة عمل المدن الخضراء في محافظة الإسكندرية. – ومن ضمن منح المساعدات الفنية التي يقدمها البنك والمذكورة في التمهيد في اتفاق القرض، سيقوم البنك بتعيين استشاري لمساعدة محافظة الإسكندرية في إعداد خطة عمل المدن الخضراء بالمحافظة، وجاري حاليا التنسيق مع محافظة الإسكندرية واستيفاء الموافقات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع.

ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب ، عقد جلسته العامة غدا الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي.