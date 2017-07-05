النواب يوافق على قرض لتحلية مياه بحر بورسعيد

ياسمين فواز وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 234 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض لتحلية محطة مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد، بقيمة 18 مليون دينار كويتي بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية. كما وافق مجلس

ياسمين فواز

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 234 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض لتحلية محطة مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد، بقيمة 18 مليون دينار كويتي بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية.





كما وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 143 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق المظلة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير الألماني “الشركاء الأوروبيون في التنمية” بشأن مشروع مزرعة الرياح بخليج السويس.

ويتضمن المشروع إنشاء مزرعة رياح في منطقة خليج السويس بقدرة مركبة من 200- 250 ميجاوات؛ للمساهمة في تأمين إمدادات الكهرباء بمصر من حيث زيادة القدرة المركبة، والتخفيف من آثار تغير المناخ من خلال تطوير طاقة الرياح.

ويسهم الشركاء الأوروبيون في التنمية بمقتضى الاتفاق في تنفيذ المشروع بتمويل يصل إلى 267 مليونًا و22 ألفًا و665 يورو كحد أقصى، من خلال حزم تمويلية، فيما تقدم الحكومة المصرية من خلال الجهة المنفذة للمشروع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مساهمة محلية لتنفيذ المشروع تبلغ قيمتها ما يعادل 78 مليون يورو ليصل إجمالي تكلفة المشروع بمكونيه الأجنبي والمحلي إلى حوالي 345 مليونًا و22 ألفًا و665 يورو.