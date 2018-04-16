النواب يوافق على قرض كويتي بأكثر من 12 مليون دينار

ياسمين فوازوافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والإدارة المحلية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٨، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع تطوير منظومة مياه الشرب ف

ياسمين فواز

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والإدارة المحلية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٨، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع تطوير منظومة مياه الشرب في مدينة العريش بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ ١٢ مليون و٥٠٠ ألف دينار كويتي والموقعة في الكويت بتاريخ ١٩/١١/٢٠١٧، خلال الجلسة العامة اليوم.

وأوضح التقرير الصادر عن اللجنة والذي حصلت “المال” علي نسخة منه أن اللجنة وافقت على الاتفاق، نظرا لتوافقه مع متطلبات التنمية في سيناء، وترجو المجلس الموافقة عليه، كما أوصت بعقد اتفاقات مماثلة لجميع مشروعات مياه الشرب على مستوى سيناء بالكامل شمالا وجنوبا.



وجاء نص رأي اللجنة كالتالي: “بعد أن استعرضت اللجنة وناقشت اتفاق القرض وأهدافه على النحو سالف الذكر، فقد وافقت عليه نظرا لأهميته في تمويل مشروع مهم لتلك المناطق التي سيخدمها، هذا بالإضافة إلى توافق شروط الاتفاق مع أهداف الجانب المصري، ومن ثم فقد وافقت اللجنة المشتركة على الاتفاق بإجماع الآراء، وتوصي بعقد اتفاقات مماثلة لتمويل مشروعات مياه الشرب على مستوي سيناء بالكامل شمالا وجنوبا وترجو المجلس الموقر الموافقة على الاتفاق”

وجاء القرار في مادة وحيدة نصت على ” نوافق على اتفاقية قرض مشروع تطوير منظومة مياه الشرب في مدينة العريش بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ ١٢ مليون و٥٠٠ ألف دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ ١٩/١١/٢٠١٧، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق”.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة خلال الجلسة العامة اليوم.