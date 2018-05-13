النواب يوافق على قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية

ياسمين فواز:وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على اقتراح من وزير الصحة وبعد موافقة مجلس الوزراء عليه.أكد وزير الصحة والسكان أحمد عماد الدين، أن مشروع

ياسمين فواز:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على اقتراح من وزير الصحة وبعد موافقة مجلس الوزراء عليه.

أكد وزير الصحة والسكان أحمد عماد الدين، أن مشروع قانون بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية – الذى يناقشه مجلس النواب – يخاطب فقط التجارب الإكلنيكية التى تجرى على المبحوثين، ومسئول عن الإشراف والرقابة على كل التجارب الإكلنيكية التى تتم على المبحوثين المصريين.

وقال الوزير: “البحوث الطبية تقسم إلى تجارب قبل الإكلينيكية ثم الإكلينيكية، والتجارب قبل الإكلينيكية لابد أن تتم إما فى المعمل أو على حيوانات ولا يمكن أو يصرح أو يسمح على أن تجري على أى من البشر، وهذا أمر معمول به فى العالم كله، ومشروع القانون الحالي لا يتعامل إلا مع التجارب الإكلينيكية”.

وأضاف أن التجارب الإكلينيكية قد تجرى من أستاذ جامعى أو طبيب أو صيدلى أو طيب بيطرى على المبحوثين وفقا لمشروع القانون، وتابع: “فى النهاية لو أى أحد ارتكب أي خطأ فى هذه التجربة المسئول عن المبحوثين هى وزارة الصحة المسئولة عن صحة المواطنين”