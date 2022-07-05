«النواب» يوافق على قانون تصميم وإنشاء محطة تداول وتخزين بضائع صب جاف بميناء شرق بورسعيد

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون بمنح التزام تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة تداول وتخزين بضائع صب جاف نظيف بميناء شرق بورسعيد بنظام B.O.T.

وتضمن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم، إقامـة المحطـة ومسودة العقـد الـذي توافـق الطرفان علـى بنـوده، والذي تضمن رصيف ومساحة المحطة: الرصيف: 500 متـر طـولي عمـق 18.5 متـر مساحة أرض المحطـة: 267 ألـف مـتـر مربـع وخمسمائة متـر مـربـع مـدة الامتياز 30 عامـا تبـدأ مـن تـاريخ استلام الأرض، بعـد موافقـة مجلـس النواب وتتطابق مدة العقد كليا مع المدد التي حددها الدستور مقابـل حـق الانتفاع بالأرض (بالدولار الأمريكـي لـكـل مـتـر مـربـع كمـاه منصـوص عليـه بالعقـد) .

وتتحمـل الهيئـة – طبقـا للدراسـة الماليـة – المسئولية عـن تحديـد هـذا المقابـل – ويتم سداد مقابـل حـق الانتفـاع بـالأرض مـن تـاريخ تشغيل المحطـة تـاريخ وصـول أول سفينة تجاريـة إلـى المحطـة أو مـرور شهر من تاريخ استلام الأرض أيهما أقرب).

إجراءات اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية: بالإشارة الى المشروع المقدم من تحالف ( شركة روتس كوموديتيز Roots Commodities وشركة روزا جـريـنز Rosa Grains DMCC ) بين عروض تجارية اخري تمت المفاضلة بينها واختيار افضل الشروط والأسعار وحيـث تقدم التحالف بعـرض مـالي وفنـي، ضـمن عـروض أخـرى لشـركات مختلفـة، إلـى الهيئـة العامـة للمنطقـة لقناة السويس للحصـول علـى عقـد التـزام بإنشـاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطـة صـب جـاف نظيـف بمينـاء شرق بورسعيد بنظـام الـ BOT وقـام الـطـرف الأول بدراسـة العـروض المقدمـة له والمفاضلة بينهـا تـم قبـول عـرض الشـركـة مـن قبـل الهيئـة العامـة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس والموافقة عليه لكونه مناسباً فنياً ومالياً.

وتحالف شركة روتس كوموديتيز (التي وقع عليها اختيار الهيئة) تعمل في مجالات تجارة الحبوب والسلع الاستهلاكية في مصر، وشركة روزا تعمل في مجال تجارة الحبوب والبذور الزيتية والسلع المتعدده وتخزينها في الإمارات العربية المتحدة، ويلتزم التحالف عند إنشاء شركة المشروع أن لا يقل رأس المال المدفوع عن 140 مليون جنيه يسدد بالكامل عند التأسيس.