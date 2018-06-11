النواب يوافق على قانون الصحافة والإعلام

ياسمين فواز:وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، فى جلسته العامة أمس على مشروع قانون بإصدار ثلاثة قوانين لتنظيم الصحافة والإعلام وأرسل مشروع القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة بعد فصله إلى ثلاثة مشروعات قوانين مستقلة. وشهدت الجلسة العامة أمس اعتراضات من عدد من النواب بسبب إدراج مشروعات القوانين ا

ياسمين فواز:

وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، فى جلسته العامة أمس على مشروع قانون بإصدار ثلاثة قوانين لتنظيم الصحافة والإعلام وأرسل مشروع القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة بعد فصله إلى ثلاثة مشروعات قوانين مستقلة.

وشهدت الجلسة العامة أمس اعتراضات من عدد من النواب بسبب إدراج مشروعات القوانين الثلاثة على جدول الأعمال بشكل مفاجئ، مما يعوق إطلاع النواب عليها، فى حين أعلنت الأغلبية البرلمانية الممثلة فى ائتلاف «دعم مصر» تأييدها للقوانين الثلاثة.

وطالب أسامة شرشر، عضو لجنة الثقافة والإعلام، بعودة مشروع القانون إلى اللجنة، لأخذ رأى الجهات المعنية مثل نقابة الإعلاميين ونقابة الصحفيين وأساتذة الإعلام، معلنا عدم موافقته على مشروع القانون، وهو ما رد عليه رئيس اللجنة أسامة هيكل، بالقول إن اللجنة استطلعت رأى الجهات المعنية كافة، ذاكرا أنها تلقت ردا من نقابة الصحفيين، وملحقا لهذا الرد، على حد تعبيره.

وقال سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية إن هذا المشروع يمثل استحقاقا دستوريا ورد فى دستور 2014 والهدف منه تنظيم الإعلام، وحرية التعبير عن الرأى هى الأصل فى أى نظام أو تنظيم ديمقراطى فمن دونها لا توجد ديمقراطية.

ورحب النائب محمد زين الدين بمشروع القانون، مضيفا : «نحن فى حاجة ملحة إلى تنظيم منظومة الصحافة والإعلام، ونحن أيضا فى مرحلة استثنائية تتطلب الحفاظ على حرية الرأى والتعبير بما لا يتعارض مع الأمن القومى المصرى.

وأعلن النائب طلعت خليل رفضه مشروع القانون، متابعا : نحن أمام قانون مهم وكان يجب ألا نراه فى ملحق جدول الأعمال «فى إشارة لعدم وروده فى جدول أعمال الجلسة»، وهناك مواد ملتبسة فى القانون قد تنسف حرية الرأى والتعبير، ومواد القانون فى مجملها، لم تكن متناسقة.

وعلق النائب أحمد الطنطاوى، قائلا: «مرة أخرى بعد تأخر شهور عديدة كنا ننتظر هذا القانون، نفاجأ به فى ملحق جدول الأعمال فجر اليوم، اسمح لى بسؤال منطقى: لماذا كل القوانين المهمة لا يتسنى للأعضاء مراجعتها لإبداء الرأى فيها»، مضيفا: «كنت أتمنى قبل مناقشته أن يفى المجلس بالتزام دستورى متعلق بقانون حرية تداول المعلومات، لأنه لا إمكانية لتطبيق القانون فى بيئة لا يتاح فيها تداول المعلومات.

فيما رد «هيكل»: «نناقش مشروع قانون خاص بالرأى والتعبير، يحق لكل نائب يقول رأيه لكنى أخشى أن يؤثر بشكل واضح على مجهود اللجنة، أوجه شكرى لكل أعضاء اللجنة على مدار السنة الماضية.

واعتبر النائب صلاح حسب الله، أن مناقشة القانون اليوم ترجمة للإرادة السياسية لدى القيادة السياسية لتعظيم حرية الرأى وتداول المعلومات والنشر، وترجمة لاستحقاق دستورى واجب، قائلا: إصدار قانون تنظيم الصحافة، أكبر انحياز من المجلس ورئيسه وأعضائه لتعظيم الحريات.

وأكد عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، موافقة الحكومة على اتجاه اللجنة فى تقسم مشروع القانون إلى 3 مشروعات.

وقال النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن هذا المشروع إضافة جليلة للمجلس الذى أسهم وقدم العديد من القوانين التى تفعل نصوص دستورية حقيقية فى هذا الشأن، نحن أمام استحقاق دستورى، لأن الدستور كفل حرية الصحافة وحرية التعبير، وحرية إبداء الرأى من حق المواطن أن يتلقى المعلومة الصحيحة، ومن حق الإعلام أن ينقل المعلومة.

وأضاف النائب ضياء الدين داود: «من حقنا أن نطلع بوقت كاف بحيث نثرى المناقشات، قد يكون أبدع ما يكون، وقد يكون هناك عمل منقوص، الوقت لا يسعفنا، نعود لجدول الأعمال الأصلى، وننحى هذا القانون ولو لأربعة وعشرين ساعة لنبدى فيه الرأى بشكل متأن، يؤهل لحياة يستحقها المصريون، قد يكون المكسب الوحيد هو حرية التعبير نخشى أن تضيع.

وطمأن «عبد العال»، النواب بشأن حرية الصحافة، مشيرا إلى مراجعته مشروع القانون قبيل الجلسة العامة، قائلا: «فى مادة معينة راجعتها مع أسامة هيكل، فى ضوء المادة 19 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، تمت مراجعة كل النصوص»، مشددا على احترامه وحرصه على حرية الصحافة، لافتا إلى تعرضه «لضغوط يومية من قبل الجماعة الصحفية لإصدار هذا القانون».

وأوضح أن مشروع القانون المعروض على النواب لا يختلف فى جوهره عن مشروع القانون الذى أعدته لجنة الخمسين التى سبق وتشكلت من صحفيين وإعلاميين وقانونيين فى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور، والتى كان «عبد العال» عضوا فيها.