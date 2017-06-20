النواب يوافق على رفع شريحة استهلاك الكهرباء للفقراء

ياسمين فوازوافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على اقتراح النائب مصطفى بكرى عضو اللجنة التشريعية برفع شريحة الـ 50 ك وات سعر 11 قرشا للكيلو الى 200 ك وات تخفيفا للأعباء الملقاة على عاتق الفقراء فيما يتعلق باستهلاك الكهرباء.كان مصطفى بكرى قد تحدث أمام اللجنة عن معاناة الفقراء

ياسمين فواز وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على اقتراح النائب مصطفى بكرى عضو اللجنة التشريعية برفع شريحة الـ 50 ك وات سعر 11 قرشا للكيلو الى 200 ك وات تخفيفا للأعباء الملقاة على عاتق الفقراء فيما يتعلق باستهلاك الكهرباء. كان مصطفى بكرى قد تحدث أمام اللجنة عن معاناة الفقراء من أسعار الكهرباء خاصة فى صعيد مصر، حيث تزيد نسبة الاستهلاك بسبب ارتفاع حرارة الجو – وقد اكد الحسينى الفار نائب رئيس الشركة القابضة للكهرباء أن الحكومة ستدرس هذا الاقتراح بعد توصية لجنة الاقتراحات والشكاوى.