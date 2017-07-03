النواب يوافق على رفض إعفاء المعاقين من ضريبة الأرباح التجارية

ياسمين فواز: وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، على رفض وزارة المالية للإعفاء المقرر بالبند "3" من المادة 24 من مشروع قانون ذوى الإعاقة، وذلك لأثره السلبى على الخزانة العامة، ولما قد يترتب عليه من استغلال الإعفاء من جانب غير المستحقين تحت ستار أى من ذوى الإعاقة. وينص البند الثالث على أن يعفى من ضريب

ياسمين فواز:

وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، على رفض وزارة المالية للإعفاء المقرر بالبند “3” من المادة 24 من مشروع قانون ذوى الإعاقة، وذلك لأثره السلبى على الخزانة العامة، ولما قد يترتب عليه من استغلال الإعفاء من جانب غير المستحقين تحت ستار أى من ذوى الإعاقة.

وينص البند الثالث على أن يعفى من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة 10 سنوات كل ذوى إعاقة يقوم بمشروع صغير يكون مصدر دخل له ولأسرته، وذلك بموجب البطاقة متكاملة الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة، وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد المنظمة.

كان الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية، أكد خلال اجتماع اللجنة أن الحكومة بصدد عمل نظام ضريبى متكامل للمشروعات الصغيرة وسيتضمن ذوى الإعاقة، وسيتضمن جميع الإعفاءات الخاصة بالمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة.