النواب يوافق على اتفاق بتمويل إزالة الألغام بالساحل الشمالى

المال - خاص وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 501 لسنة 2017، بالموافقة على خطاب التفاهم الموقع بين الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاوت الدولى، مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل المرحلة الث

المال – خاص

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 501 لسنة 2017، بالموافقة على خطاب التفاهم الموقع بين الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاوت الدولى، مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل المرحلة الثانية من دعم خطة التنمية المستدامة، وإزالة الألغام بالساحل الشمالى الغربى بتاريخ 19 فبراير 2016، وذلك بقيمة 300 ألف دينار كويتى.

ويهدف المشروع، إلى تعزيز فرص التنمية المستدامة للمجتمعات المتضررة من الألغام والذخائر غير المتفجرة فى الساحل الشمالى الغربى لمصر، ومواصلة العمل بمركز الأطراف الصناعية، وتوفير فرص عمل لضحايا الألغام لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وتوسيع برامج التوعية من مخاطر الألغام.

وإلى ذلك، إنشاء قاعدة معلومات والاستمرار فى عمليات المسح وتطوير القدرات الوطنية الشاملة لمكافحة الألغام، وتوسيع برامج التوعية من مخاطرها وإنشاء قاعدة معلومات والاستمرار فى عمليات المسح وتطوير القدرات الوطنية الشاملة لمكافحة الألغام، وتدريب 150 موظفا من وزارتى التربيو والتعليم والصحة ومرافق الإسعاف والأمن العام على قواعد الامن والسلامة والتعامل مع الألغام.

وتضمن القرار، أن تتولى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بصفتها الجهة المستفيدة من المعونة إدارة وتنفيذ المشروع والتنسيق مع كافة الجهات المختصة.