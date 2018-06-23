النواب يوافق على اتفاقية تمويل استيراد سلع أساسية لمصر

ياسمين فوازوافق مجلس النواب، فى جلسته، اليوم السبت، على قرار رئيس الجمهورية رقم 151 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح مصر.جاءت موافقة المجلس بعد ا

ياسمين فواز

وافق مجلس النواب، فى جلسته، اليوم السبت، على قرار رئيس الجمهورية رقم 151 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح مصر.

جاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب عمرو صدقى عضو لجنة الشئون الاقتصادية، مقرر اللجنة المشتركة التى نظرت الاتفاقية الإطارية، الهدف من الاتفاقية الموقعة فى 30 يناير 2018.

وأشار إلى أنها واحدة من عدة اتفاقيات تم تنفيذها مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بإجمالى مبلغ 8.5 مليار دولار.

وقال صدقى إن الاتفاقية الإطارية خطوة على الطريق نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية، مؤكدًا ضرورة العمل على تعظيم حجم التعاون بين الجانبين فى المستقبل ضمن استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك المقررة حتى عام 2020، لدعم عدد من المشروعات التنموية فى مصر.