النواب يوافق على إلزام المؤسسات الصحفية بعدد محدد للمتدربين

ياسمين فوازوافقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة هيكل، على إدراج مقترح تقدم به وكيل اللجنة النائب جلال عواره، بشأن إلزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بعدد معين من المتدربين ولفترة زمنية محددة، ضمن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي يناقش حاليًا في جلسات مغلقة.وقال الن

ياسمين فواز

وافقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة هيكل، على إدراج مقترح تقدم به وكيل اللجنة النائب جلال عواره، بشأن إلزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بعدد معين من المتدربين ولفترة زمنية محددة، ضمن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي يناقش حاليًا في جلسات مغلقة.

وقال النائب جلال عوارة، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن المقترح يلزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بعدد محدد من المتدربين بما يتناسب مع أعداد المعينين في المؤسسات سالفة الذكر.

وأضاف أن المقترح وضع سقفًا زمنيًا محددًا لا يتجاوز العامان لأي متدرب، لوقف عمليات الاستغلال التي يتعرض لها المتدربون في المؤسسات الصحفية دون تعيين وللقضاء على حالة الفوضى التى تشهدها الأوساط الصحفية.

وأشار عواره، فى تصريحات خاصة لـ”المال”، إلى أنه وفق مقترحه الذي أدرج ضمن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام ستلتزم المؤسسات بإخطار نقابة الصحفيين بالأسماء المتدربة داخلها لحين مرور الوقت المحدد لتعيين المتدرب وإرسال أوراقه إلى النقابة لاستكمال إجراءات انتسابه إليها، قائلاً: “لن نسمح لأي مؤسسة إدخال أسماء سوى التي أرسلت من قبل إلى النقابة كمتدربين”.

وتستأنف لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وحسم المواد الخلافية فى المشروع بعد انتهائها من مناقشة 75 مادة، عدا المواد الخمسة التى كان مقررًا أن يبحثها وزير شؤون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، مع وزير العدل، لإعادة صياغتها بشكل يتوافق مع الدستور.



وناقشت اللجنة خلال الاجتماعات السابقة، المواد المتعلقة بالمحطات الفضائية وضوابط عملها وشروط ترخيصها، وشرعت فى مناقشة المواد المتعلقة بالصحف القومية وعلاقتها بالهيئة الوطنية للصحافة.