«النواب» ينتهى من مناقشة التعديلات النهائية لمشروع قانون «تنظيم منح الامتياز التجارى»

حصلت «المال» على النسخة النهائية لمشروع قانون تنظيم منح الامتياز التجاري، المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عقب انتهائها من مناقشته وإعداد تقرير بشأنه، تمهيدًا لعرضه على المجلس بدور الانعقاد المقبل.

وتمثل الشركات الأجنبية نحو %58 من إجمالى العلامات التجارية فى مصر، مقابل %42 للمحلية، وفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون.

وكشفت النسخة النهائية لمشروع القانون عن إدخال اللجنة الاقتصادية مزيدًا من الاختصاصات لجهاز تنظيم المشروعات، إذ نصت على إنشاء وحدة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تسمى «حقوق الامتياز التجارى».

وتتولى الوحدة قيد عقود الامتياز التجارى ووثيقة الإفصاح، وحوكمة نشاط الامتياز التجارى فى مصر وتطويره وتنميته، فضلاً عن تحديد الأرقام المطلوب تحقيقها فى تنمية وتطوير هذه الصناعة وتنظيمها، والرقابة على تنفيذ وتطبيق العقود، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما نص مشروع القانون على استحقاق جهاز تنمية المشروعات مقابلًا عن الخدمات التى يقدمها على عقود الامتياز التجارى بما لا يتجاوز 5 آلاف جنيه.

وعرف المشروع الامتياز التجارى بأنه «حق يجوز بمقتضاه أن يلتزم شخص يسمى «مانح الامتياز» بالسماح لشخص آخر يسمى «الممنوح له» باستخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية التجارية أو الصناعية أو المعرفة الفنية لإنتاج سلعة أو توزيع منتجاته أو تقديم خدماته أو جميع ما سبق أو بعض منه تحت العلامة التجارية التى ينتجها أو يستخدمها أو يمتلكها مانح الامتياز، ويتم ذلك وفقاً لتعليماته أو لوائحه وأنظمته وتحت إشرافه حصريًا فى منطقة أو مناطق جغرافية محددة، ولفترة زمنية محددة، مع التزام مانح الامتياز بتقديم المساعدة الفنية، وذلك نظير مقابل مادى أو الحصول على مزايا أو مصالح اقتصادية بين الطرفين.

وتضمن مشروع القانون حالات انتهاء عقد الامتياز، ومنها تصفية المشروع محل العقد، إضافة إلى صدور حكم بإشهار إفلاس الممنوح له، كما لا يجوز أيضاً لمانح الامتياز إنهاء العقد قبل انتهاء مدته دون موافقة كتابية من الممنوح له.

من جانبه، أكد النائب أحمد بهاء شلبي، مقدم المشروع، أن اللجنة الاقتصادية بالمجلس انتهت من القراءة الأخيرة للتشريع، وذلك بعد مراعاة بعض الملاحظات التى أبدتها عدة شركات تجارية كبرى بالسوق المصرية والمعنية بالمشروع خلال جلسة الاستماع التى عقدتها اللجنة.

واضاف «شلبي» -فى تصريحاته لـ«المال» أن مشروع القانون سيكون على رأس الأجندة التشريعية للمجلس بدور انعقاد أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن «تنظيم منح الامتياز التجاري» من شأنه تعزيز مفهوم التشارك والاستثمار بمصر.