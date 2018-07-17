النواب ينبه على الحكومة استخدام المنح كاملة في أغراضها

ياسمين فوازأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه استمع للعديد من الشكاوى من جانب الدول التي تقدم منحًا لمصر، في أن الحكومة لا تستخدم هذه المنح بشكل سريع ويمر عليها أكثر من سنة دون استخدام.جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، مشروع قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2018، ب

ياسمين فواز

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه استمع للعديد من الشكاوى من جانب الدول التي تقدم منحًا لمصر، في أن الحكومة لا تستخدم هذه المنح بشكل سريع ويمر عليها أكثر من سنة دون استخدام.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، مشروع قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2018، بشأن الخطاب المتبادل بين حكومة مصر والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بشأن تقديم منحة بمبلغ 150 ألف يورو.

وكلف عبد العال، المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بضرورة التنبيه على الحكومة لاستخدام المنح كاملة في الأغراض المخصصة لها، متابعًا: “فيه منح بتمر عليها عام دون استخدام وتظل غير مستخدمة وأنا استمعت لذلك من جانب الدول المانحة”.