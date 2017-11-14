النواب يناقش قرار خفض حصة المخابز من الدقيق مع مصيلحي اليوم

ياسمين فواز: تجتمع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، مع كل من الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وعمرو الجارحي وزير المالية؛ لمناقشة ملف الصناديق الخاصة وعدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة المحالة الي اللجنة. ووفقا للنائب محمد علي وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس

ياسمين فواز:

تجتمع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، مع كل من الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وعمرو الجارحي وزير المالية؛ لمناقشة ملف الصناديق الخاصة وعدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة المحالة الي اللجنة.

ووفقا للنائب محمد علي وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فإن اللجنة ستناقش وزير التموين في قرارته الوزارية الأخيرة بشأن منظومة الخبز والبطاقات التموينية ، وخاصة قراره الصادر أمس بشأن خفض حصة المخابز في المناطق الحضرية من الدقيق إلى 70% من مستوياتها الحالية، في حين ستحصل المخابز في المناطق الريفية على 50% من حصتها.

وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية في تصريحاته لـ”المال” إلي أن اللجنة ستفتح مع الوزير أيضا ملف الفساد والمخالفات القانونية بجهاز تنمية التجارة الداخلية والذي كشفته اللجنة الفرعية من لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، مشددا علي أن اللجنة تسعي لمعرفة مدى استجابة الوزير لتوصيات اللجنة في هذا الشأن.

كانت قد أرسلت اللجنة الفرعية للجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة التى ترأسها النائب مدحت الشريف تقريرها إلى مجلس الوزراء، وأوضحت أن هناك تضاربا فى المصالح؛ بسبب تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث أوضح التقرير أن قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 2008، نص على أن يضم بين أعضائه 3 من الغرف التجارية يرشحهم رئيس الاتحاد، و4 من المتخصصين وذوى الخبرة يختارهم وزير التموين.

لكن اللجنة كشفت فى شهر يونيو 2016، أن هناك 6 أعضاء من الغرف التجارية، حيث صدر قرار التشكيل متضمنا 4 أعضاء من الغرف التجارية و2 من ذوى الخبرة تم اختيارهما من الغرف التجارية، بالمخالفة للقانون.

وراجعت اللجنة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، ووجدت مخالفات قانونية؛ لقيام الجهاز بالتعاقد مع شركة الصالحية للاستثمار والتنمية لشراء الأراضى الزراعية بالأمر المباشر، وهو ما كبد الجهاز أعباء إضافية عند شراء أراض، بلغت نحو 45 مليون جنيه، متمثلة فى تدبير قرض من بنك الاستثمار القومى بـ20% ربحا، ويسدد أولا لشركة الصالحية.

واكتشفت اللجنة تلك المخالفات فى أثناء مراجعة الأوراق والمستندات الخاصة بما قام به الجهاز من عمليات طرح الأراضى وإجراءات البيع والتوفيق وما أصدره من كراسات شروط بشأن بعض الأراضى التابعة له فى بعض المواقع، فى طنطا ودمنهور والشرقية.

وبناء على كل ما سبق، أعدت اللجنة عدة توصيات، أولها؛ إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وفقا لما نص عليه القرار الجمهورة رقم 345 لسنة 2008 بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحيث لا يزيد عدد أعضاء مجلس الإدارة من الغرف التجارية عن ثلاثة أعضاء تحت أى مسمى.

وأوصت اللجنة بضرورة تحويل التقرير بجميع ملحقاته من وثائق وتسجيلات صوتية من خلال مضبطى اللجنة إلى النيابة العامة وجهاز الكسب غير مشروع والنيابة الإدارية للتحقيق فيما هو منسوب لكل من الموظفين العمومين والواردة أسماؤهم بهذا التقرير، بالإضافة إلى مراجعة جميع التعاقدات لاسترداد حقوق الدولة.

كما أوصى التقرير بإيقاف تحويل الأراضى الزراعية إلى أراضى مبان لإنشاء مراكز تجارية ولوجيستية والاعتماد على مساحات الأراضى التى تخصص وفقا للخريطة الاستثمارية المشار إليها بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 من الوزارات والمحافظات والأجهزة المعنية ذات الولاية على الأراضى.

وأكد التقرير ضرورة سرعة تفعيل منظومة السجل التجارة الموحد وإزالة جميع العوائق التى تمنع البدء بعمل هذه المنظومة والتى تم عرضها أمام اللجنة الاقتصادية لتفعيل المادة 50 من قانون الاستثمار والتى تنص على أن تلزم الجهات المختصة بتوفيق أوضاعها لتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية لدى الهيئة وذلك بموافقتها بجميع المستندات والنماذج والبيانات، وربط أنظمة العمل وقواعد البيانات لدى تلك الجهات بنظام الخدمات الإلكترونية فى الهيئة وقاعدة بياناتها وذلك خلال 90 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

ونص على ضرورة محاسبة الموظفين العموميين الذين عملوا على إعاقة تنفيذ هذه المنظومة والتحقيق فى شبهات تأثير جماعات المصالح لإيقاف هذه المنظومة طبقا لشهادة العاملين بالجهاز والمذكرات الداخلية المرفقة بالتقرير.

وطالب التقرير بتوفير الحماية لجميع الشهود والخبراء الذين أدلوا بشهاداتهم أمام اللجنة، سواء كانوا موظفين عموميين حاليين أو سابقين حتى لا يضاروا نتيجة شهاداتهم.

وقالت توصيات اللجنة، إن هناك شبهة انتقام من اثنين حضرا أمام اللجنة كشهود، وهما مدير عام العلاقات الحكومية فى الجهاز العقيد جمال الدين على رزق، ومدير المكتب الفنى بقطاع الأراضى بالجهاز غادة أحمد محمد زيد، واللذين تم إنهاء تعاقدهما فى وقت لاحق من استدعائهما أمام اللجنة.

كما أوصى تقرير اللجنة بإيقاف الموظفين العموميين المنسوب إليهم مخالفات قانونية فى هذا التقرير عن العمل، لحين انتهاء إجراءات التحقيقات الجارية فيما هو منسوب إليهم من شبهات فساد، حتى لا يفسدوا الأدلة والمستندات أو محاولة الضغط على الشهود والمبلغين من العاملين بالجهاز لتغيير أقوالهم المسجلة بمضبطة اجتماعات اللجنة.