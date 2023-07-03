«النواب» يناقش الأحد المقبل رؤية «المصرية للاتصالات» لاستكمال منظومة التحول الرقمي

تعقد لجنة الاتصالات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي ، اجتماعا الأحد المقبل ، بحضور الرئيس التنفيذى الجديد للشركة المصرية للاتصالات وذلك لعرض الرؤي والاستراتيجية الجديدة التى ستعمل عليها الشركة خلال المرحلة المقبلة لاستكمال منظومة التحول الرقمي.



ومن المقرر أن يشهد الاجتماع استيضاح دور الشركة فى تحقيق مشروع التحول الرقمي داخل القرى والنجوع ببقية المحافظات المصرية ضمن برنامج حياة كريمة.



كما سيشهد اجتماع اتصالات مجلس النواب بيانا بحصر المحافظات التى تم الانتهاء من دخول الفايبر بها على مدار الفترة الماضية.

وقال احمد بدوي :”محافظات القناة وعدد من محافظات الدلتا والصعيد دخلوا بالفعل فى منظومة التحول الرقمي بعد تغيير الكابلات النحاسية وتركيب الفايبر والذى يساعد فى جودة الإنترنت”.



وشدد على أن اللجنة تستهدف دخول الفايبر في المدارس على مستوى الجمهورية.

كما أوضح أن هناك تواصلا مع جميع الجهات بالدولة للانتهاء من هذا المشروع خلال الفترة المقبلة فى ضوء تنفيذ استراتيجية الدولة فى التحول الرقمي ، وإعداد جدول زمني محدد بالأماكن التي سيتم توصيل الخطوط إليها ودعمها بما فيها المناطق المحرومة من خدمات الإنترنت.