«النواب» يناقش اتفاقية اقتراض 250 مليون يورو من البنك الآسيوى

تترقب وزارة النقل موافقة مجلس النواب الأحد المقبل على اتفاقية قرض بقيمة 250 مليون يورو من البنك الآسيوى للاستثمار توظف لاستكمال البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير الإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائى .

ووفقا للاتفاقية، فإن رسم الحصول على القرض يبلغ %0.25 من إجمالى المبلغ، مع وجود عمولة ارتباط بالنسبة ذاتها، تسدد سنويًا على المبالغ غير المسحوبة، كما حددت فترة سداد 18 عاما ونصف متضمنة 5 أعوام فترة سماح.

وبموجب الاتفاقية، فإن الهيئة القومية للأنفاق تعد الجهة المسئولة عن السداد وتتحمل الالتزامات المالية المترتبة عليه، ويتم تخصيص القرض وتحصيله على عدة أجزاء، الأول بقيمة 193 مليون يورو، والثانى 49.4 مليون، ثم 7 ملايين ، علاوة على رسوم الحصول عليه و المخصص لها 625 ألف يورو.

وتأتى الاتفاقية التى وافقت عليها لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب الأسبوع الحالى فى إطار تمويل شامل لكل المشروع بقيمة 1.5 مليار يورو من خلال التمويل المشترك لكل من البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية «EBRD»، وبنك الاستثمار الأوروبى «EIB» الوكالة الفرنسية للتنمية «AFD» والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية «AIIB» وبعد «EBRD» هو قائد التمويل للمشروع.

وتهدف الحكومة إلى تطوير خط سكة حديد أبو قير الذى يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير، ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية.

ويتضمن المشروع أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء، وأنظمة السكة الحديد ذات الصلة بما فى ذلك تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات و التحكم المركزية ، فضلا عن المعدات المتحركة التى سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد والإشراف على الإنشاءات و تجهيز الموقع.

جدير بالذكر أن المشروع مدرج فى الخطة الاستثمارية للهيئة القومية للأنفاق عن العام المالى 2021/2022 مشروع كهربة خط سكة حديد أبو قير / الإسكندرية بمبلغ 7.9 مليار جنيه قروض خارجية.

ويعد تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو كهربائى من أبرز المشروعات القومية فى محافظة الإسكندرية، لربط مختلف المناطق والأحياء بجانب الحفاظ على البيئة كأحد وسائل النقل النظيفة التى تعمل بالكهرباء.