النواب يكرم المتفوقين علميا من ذوى الاحتياجات

ياسمين فواز: يكرم رئيس لجنة تضامن النواب، الدكتور عبد الهادى القصبى، اليوم الثلاثاء، عددا من الطلاب المتفوقين علميا فى جميع الشهادات من ذوى الإعاقة بمقر مجلس النواب، بحضور وزراء التعليم العالى والتربية والتعليم والأوقاف والتضامن، وذلك من أجل التأكيد على دعم المتفوقين علميا من ذوى الاح

ياسمين فواز:

يكرم رئيس لجنة تضامن النواب، الدكتور عبد الهادى القصبى، اليوم الثلاثاء، عددا من الطلاب المتفوقين علميا فى جميع الشهادات من ذوى الإعاقة بمقر مجلس النواب، بحضور وزراء التعليم العالى والتربية والتعليم والأوقاف والتضامن، وذلك من أجل التأكيد على دعم المتفوقين علميا من ذوى الاحتياجات الخاصة والوقوف بجوارهم فى جميع مراحلهم التعليمية.

وأكد “القصبى” أنه سوف يتم التباحث مع الوزارات المعنية لتسهيل جميع الأمور والمعوقات والتى تعترض جميع الطلبة والطالبات من ذوى الإعاقة الخاصة على مستوى الجمهورية، خاصة فيما يتعرضون له من أمورهم الحياتية ومنها على سبيل المثال لا الحصر توفير الإقامات لهم بالمدن الجامعية دون أدنى معاناة، بالإضافة إلى العديد من التسهيلات وذلك لدمجهم فى المجتمع المصرى باعتبارهم جزءا لايتجزأ منا .