«النواب» يقر مقترحًا بمنح إعفاء 50% للتحالف الوطنى الأهلي من المرافق

توافقت الحكومة و مجلس النواب ، علي المقترح الذي تقدم به النائب طلعت عبد القوي عضو المجلس بإضافة بند في المادة 21 من مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تتيح منح إعفاء 50% للتحالف الوطني للعمل الأهلي في المرافق العامة (الكهرباء والمياه والتليفونات) .

جاءت الموافقة خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم ، بعد إبداء الحكومة ممثلة فى المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ترحابها بهذا التعديل.

وقال الوزير “فؤاد”: “أى شىء يخدم العمل الأهلي ،الحكومة توافق عليه”.

وينص مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي على أن تتكون موارد التحالف مما يأتي:

اشتراكات أعضائه على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي. أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية. المـنـح النقديـة والعينيـة التـي يتلقاهـا مـن الأشخاص الطبيعيـة أو الاعتباريـة الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة له. عائد استثمار أمواله. ما قد تخصصه الدولة له كمساهمات. أي موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء .

ويكـون للتحالف حسـاب أو أكثـر بـالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، تودع فيها موارده .

كما يتمتع التحالف بالمزايـا الآتية وفقا لمشروع القانون الجديد على :