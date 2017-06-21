النواب يقر أول إجراء من حزمة مكافحة الغلاء

المال ـ خاص:وافق مجلس النواب بشكل نهائى فى جلسته العامة أمس الأول، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.ولم تتضمن التعديلات أى تعديل فى قيم الدخول الخاضعة للضريبة أو أسعار الضريبة عليها، ولكنها تضمنت منح خصومات ضريبية على 3 شرا

المال ـ خاص:

وافق مجلس النواب بشكل نهائى فى جلسته العامة أمس الأول، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ولم تتضمن التعديلات أى تعديل فى قيم الدخول الخاضعة للضريبة أو أسعار الضريبة عليها، ولكنها تضمنت منح خصومات ضريبية على 3 شرائح للدخل هى الشراىح الوسطى التى تتراوح دخولها بين أكثر من 7200 – 200 ألف جنيه، وتتراوح الخصومات بين %80 و5 % بحسب شريحة الدخل.

وبموجب هذا التعديل، ستزيد مرتبات الموظفين السنوية بنحو يصل أقصاه إلى 270 جنيها بشكل تقريبي.

ومن جانبه، قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن هذا النظام يمنح خصومات الدخل على الشرايح بحيث يقل الخصم أو يتلاشى، كلما زادت قيمة دخل الفرد، فيما يعرف بنظام الائتمان الضريبى أو «التاكس كريديت»، مشيرا إلى أن هذا النظام يهدف إلى زيادة فى قيمة الدخل الصافى الذى يحصل عليه الفرد، وهو الإجراء الضريبى الوحيد الذى يمكن الحكومة من زيادة الدخول والمرتبات.

وقال إن تكلفة هذا التعديل تصل إلى نحو 7 مليارات جنيه، تمثل انخفاضا فى حصيلة ضريبة المرتبات.

وأكد د. محمد معيط، نائب وزير المالية، أن هذا الإجراء هو أحد إجراءات حزمة حكومية، تهدف إلى محاربة الغلاء، ومستويات التضخم المرتفعة، مشيرا إلى أن هناك عددا من الإجراءات التى وافق عليها مجلس الوزراء من ضمنها علاوة «غلاء استثناىية».

وجاء نص التعديلات كالتالى :

الشريحة الأولى : حتى 7200 جنيه فى السنة (معفاة من الضريبة).

الشريحة الثانية : أكثر من 7200 جنيه حتى 30000 (%10).

الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 (%15).

الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (%20).

الشريحة الخامسة : أكثر من 200000 جنيه (5. 22 %).

وتقضى المادة الأولى من المشروع، باستبدال نص المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاصة بفرض ضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، والذى يتمثل دخله فى المرتبات وما فى حكمهان والتى تشمل إيرادات النشاط التجارى أو الصناعى، والإيرادات من الثروة العقارية (إيجارات – تصرفات عقارية.. إلخ)، وإيرادات النشاط المهنى أو غير التجاري.

وينص مشروع القانون، على منح خصم من الضريبة المستحقة بمقدار %80 للشريحة الثانية، و40 % للشريحة الثالثة، و%5 للشريحة الرابعة، وذلك لمرة واحدة، وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة، ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة.

وتم الأخذ فى مشروع القانون بنظام الخصم (الائتمان) الضريبى، وذلك على أن يتم رد معظم الضرائب للفئات الأقل دخلا، والعكس مع الفئات الأكثر دخلا، فى إطار مراعاة عدالة توزيع الضريبة على جميع مستويات الدخول، مع منح ميزة أكبر للدخول المنخفضة (كلما انخفض الدخل كلما زادت قيمة الاستفادة من الخصم «الائتمان» الضريبى بشكل أكبر دون غيرهم من شرائح الدخل الأخرى).

وبالنسبة لممولى النشاط التجارى، أو المهنى أو غير التجارى أو إيرادات الثروة العقارية، تسرى هذه الأحكام اعتبارا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

