النواب يقترح استبدال جزء من الدين العام بأسهم في المشروعات القومية

ياسمين فوازاقترحت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسي استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة، ما يساعد على خفض شرائح الدين المحلي، كاسلوب جديدة لخفض عجز الموازنة، وتخفيض نسبة الدين العام المحلي وفوائد تمويله.جاء ذلك

ياسمين فواز

اقترحت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسي استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة، ما يساعد على خفض شرائح الدين المحلي، كاسلوب جديدة لخفض عجز الموازنة، وتخفيض نسبة الدين العام المحلي وفوائد تمويله.

جاء ذلك في التقرير الصادر عن اللجنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2018/2019،والمقرر مناقشته في الجلسه العامة، الأحد المقبل



كما طالبت بتفعيل آليات تحصيل مبالغ تحت الحساب عن كل متر مباني أو فدان أراضي (رسم جدية تقنين أوضاع)، بواقع 1000 جنيه مصري عن كل متر مباني، و10000 جنيه مصري عن كل فدان أراضي حسب موضوع النزاع، وذلك تحت حساب التسوية لتحصيل 100 مليار جنيه خلال العام المالي 2018/2019».

ودعت اللجنة لتخصيص حصيلة تلك الرسوم، بواقع 20 مليار (20%) موجهة إلى تمويل مشروعات التنمية داخل المحافظات صاحبة الولاية على الأرض، و20 مليار جنيه لتمويل خطة تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني، و10 مليارات لتمويل خطة تطوير منظومة الصحة، و10 مليارات جنيه لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، وتخصص باقي الحصيلة المتوقعة (30 مليار جنيه) للمساهمة في سد عجز الموازنة للعام المالي 2018/2019.

وأوصت اللجنة في تقريرها بـ«ضرورة إعادة دراسة مقررات الدعم النقدي والعيني، بناء على الخطوات الجاري تنفيذها حاليا، بشأن تحديث البيانات الخاصة بالمواطنين، مما يؤدي إلى تحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم».

كما أوصى التقرير بـ”ضرورة دراسة هيكل الجهاز الإداري للدولة، في ضوء زيادة الأجور والرواتب، والذي بلغ حوالي 266 مليار جنيه في موازنة 2018/2019 والذي يغطي حوالي 7 مليون موظف حكومي، مع الأخذ في الاعتبار حاجة الجهاز الإداري إلى ما يقرب من 3 مليون موظف، وبالتالي هناك ما يقرب من 4 مليون موظف يشكلون عمالة زائدة وبطالة مقنعة، وبالتالي لابد من تبني برنامج طموح للتدريب التمويل، يقوم على تحويل 70% – على الأقل – من هذا العدد (4 مليون) إلى قوى منتجة حقيقية”.

وأوصت اللجنة مصلحة الضرائب المصرية بأن «تضع الضوابط الكفيلة لتحصيل الضرائب المقررة على المهن غير التجارية والمهن الحرة لتعظيم الحصيلة من هذه الجهات، بحيث لا يقتصر حصيلة الإيرادات الضريبية على جهات معروفة محددة».



وأشادت اللجنة في تقريرها بـ«جهود هيئة الرقابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد»، وأوصى التقرير بـ«ضرورة تبني الحكومة، بالتعاون مع الأجهزة السيادية والرقابية لبرامج واضحة لمكافحة الفساد، بمفهومه الشامل، وبأبعاده المالية والإدارية، مما سيكون له أبلغ الأثر في ارتفاع مستويات الشفافية والحوكمة، ويزيد من ثقة المواطن في المستقبل».



ودعا التقرير إلى «إلزام الحكومة بصرف المخصصات المالية للربع الأول للسنة المالية 2018/2019 في موعد أقصاه 15/7/2018 بدلا من الوضع الحالي، الذي يتسم بالتأخير في الصرف، مما يؤدي إلى بطء وتعطل العمل في معظم مشروعات الدولة»، كما أوصى بـ«بأن تقوم وزارة الصحة بالاستفادة من المبلغ المخصص لبند دعم التأمين الصحي، لغير القادرين والبالغ بموازنة 2018/2019 مبلغ 1.5 مليار جنيه، مع إجراء المناقلات اللازمة».

كما أوصت اللجنة بـ«اتخاذ الترتيبات التشريعية اللازمة لتحديد الأجور والمرتبات الأساسية لأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات بما يضمن انتظام الأمور في هذه الهيئة العامة، ويساعد على أداء مهامها في المستقبل»، وكذلك «ضرورة إعلان وتبني الحكومة عن برامج محددة لضغط وترشيد النفقات وإعداد تقارير ربع سنوية توضح مدى التقدم الذي حدث في هذا المجال، مع تحديد أهداف مطلوب تحقيقها خلال فترات زمنية محددة».

وشملت التوصيات كذلك: «دراسة اقتراح فرض ضرائب إضافية على تعاملات الأجانب على الأصول الرأسمالية داخل مصر شراء وبيعًا، مع زيادة الرسوم الخاصة بهذه التعاملات».

ورأت اللجنة في تقريرها أن موازنة العام المالي 2018/2019 «التزمت بجميع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بقطاعات: الصحة، والتعليم قبل الجامعي، والتعليم الجامعي، والبحث العلمي، وهو ما حدث في موازنات الأعوام المالية 2016/2017، و2017/2018، حيث هناك التزام كامل بجميع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بهذه القطاعات».



وأوصى التقرير بـ«ضرورة الاستفادة من المبالغ المخصصة وفقا لهذه الاستحقاقات مع التأكيد على أن هناك فارق كبير بين نفقات تخص قطاعات في الموازنة، ومخصصات مالية تخص وزارات بعينها، وبمعنى آخر: إن استيفاء الاستحقاقات الدستورية لا يتنافى مع احتياج وزارات: الصحة، التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى دعم مالي إضافي».



من جانبه أكد الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحاته لـ”المال” أن التقرير سيعرض على النواب خلال الجلسة العامة المقبلة، مشيرا إلى أن الموافقة على ما أوصت به اللجنة في يد النواب بمعني أنه من الوارد قبول أو رفض أي من التوصيات وفقا لما تراه الأغلبية البرلمانية.



وأشار إلى أن مناقشات النواب خلال الجلسة العامة ستحدد القطاعات التي من المقرر أن تحصل علي زيادة في مخصصاتها، متوقعا الإجماع على زيادة مخصصات التربية التعليم والمستشفيات الجامعية.