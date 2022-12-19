« النواب» يفتتح جلسته بمطالب بتدخل الحكومة للسيطرة على السوق السوداء للدولار

افتتح مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الاثنين، ببيان عاجل بشان تلاعب البعض بالسوق السوداء للدولار واكتناز الذهب مما يؤثر سلبا علي الوضع الاقتصادي للبلاد.

وطالب نواب بضرورة تدخل الحكومة والبنك المركزي المصري باتخاذ إجراءات أكثر حدة وصرامة حفاظا على الاقتصاد المصري بسبب مشكلات الدولار.

طالب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، بأهمية تدخل الحكومة والبنك المركزي المصري باتخاذ إجراءات أكثر حدة وصرامة حفاظا على الاقتصاد المصري بسبب مشكلات الدولار.

وأكد عضو مجلس النواب ، أن السوق السوداء تسببت في وجود تفاوت بينه وبين السعر الرسمي في البنوك بين 5 و10 جنيهات في الدولار الواحد.

وحذر من أن هناك أزمة دولارية في مصر، بسبب ممارسات من جماعات وأفراد يقومون بدور بهدف التأثير السلبي على الاقتصاد الوطني.

وأكد ممارسات من بعض المواطنين على التواصل الاجتماعي الذين يروجون لبيع وشراء الدولار أغلى من قيمته الحقيقة، قائلا: هناك حملة ممنهجة ضد الدولة والاقتصاد القومي.

وقال عضو مجلس النواب: على الدولة توفير العملة وحل الأزمة لأن الأمر لا يمكن السكوت عنه، لافتا إلى أن بعض المصريين في الخارج أيضا لا يقومون بدورهم في تحويل أموالهم إلى داخل مصر، ويتم التعامل بها خارج الإطار الرسمي.

ووجه النائب عمرو درويش، رسالة للمتلاعبين في الدولار، قائلا: ما يكسبه أي مواطن من هذه التجارة حرام حرام.

كما وجه النائب نبيل عسكر ، عضو مجلس النواب ، بيانا عاجلا للحكومة بشأن التلاعب في العملة واكتناز الذهب.

وشدد على ضرورة أن تتدخل الحكومة لحل أزمة الدولار في الشارع.

وقال عضو المجلس خلال الجلسة العامة: “الأسعار بقت نار، والمواطنين بيضيعوا يا ريس”، مشددا على ضرورة أن تتجرك الحكومة وأن تجد حلا لهذه الأزمة.

وتابع النائب: إن لم تجد الحكومة حلا عليها أن تتقدم باستقالتها، مشيرا إلى معاناة المواطنين بشكل كبير بسبب غياب الرقابة والتلاعب في الأسعار.