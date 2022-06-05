«النواب» يفتتح جلسته العامة ببيان عاجل يطالب بتأجيل رفع اسعار الكهرباء

افتتح مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ببيان عاجل ألقاه النائب مصطفي بكرى عضو المجلس ، بشأن ارتفاع أسعار الكهرباء .

وقال عضو مجلس النواب :” ارتفاع أسعار الكهرباء مازال مستمرا بالتزامن مع الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتداعيات الخارجية وتأثيرها علي الوضع الاقتصادي مما نتج عنه معاناة يعيشها المواطن المصري بمختلف طبقاته “.

وأضاف بكري :” أدق جرس إنذار للحكومة لإدراك المخاطر فالمواطن المصري يعاني وعلينا احتواء الشارع ومن يريد تجاهل الحقيقية عليه أن ينزل الشارع سيجد أن الأمر أثر علي الطبقات كافة بلا استثناء وهو ما يستفز الرأى العام “.

وطالب عضو مجلس النواب بتدخل رئيس الجمهورية باتخاذ قرار تأجيل ارتفاع اسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، إلي جانب بحث تخفيضها .

وتستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطبيق أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي الجديد( 2022- 2023)، للاستخدامات المنزلية اعتبارا من شهر يوليو المقبل، وذلك في إطار خطة الحكومة المصرية لرفع الدعم تدريجيًّا عن أسعار الكهرباء حتى يوليو 2025.