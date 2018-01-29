النواب يعمل على توفيق أوضاع النقل الذكي

ياسمين فواز:تعكف لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب حاليًّا على إعداد مشروع قانون للنقل الجماعى لتوفيق أوضاع شركات تطبيقات النقل الذكى، ومنها أوبر وكريم، وذلك بالتنسيق مع الحكومة وائتلاف «دعم مصر».قال النائب هشام عبدالواحد، رئيس اللجنة، إن المشروع المنتظر يتضمن جميع أشكال النقل الجما

ياسمين فواز:

تعكف لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب حاليًّا على إعداد مشروع قانون للنقل الجماعى لتوفيق أوضاع شركات تطبيقات النقل الذكى، ومنها أوبر وكريم، وذلك بالتنسيق مع الحكومة وائتلاف «دعم مصر».

قال النائب هشام عبدالواحد، رئيس اللجنة، إن المشروع المنتظر يتضمن جميع أشكال النقل الجماعى من أفراد وبضائع باستخدام التكنولوجيا لحل جميع المشكلات التى تواجهها، موضحا أنه وليد أفكار أعضاء اللجنة وليس مقترحًا حكوميا.

ولفت عبدالواحد لـ«المال» إلى أن أمانة اللجنة تقوم بتجميع القوانين المطبقة عالميًّا فى هذا الشأن، لعمل مقارنة بينهما، وأخذ ما يتناسب مع المجتمع المصرى لإدراجه ضمن التشريع الجديد، مؤكدًا أنه حال انتهاء القانون وإقراره سيكون بمثابة هدية حقيقية من البرلمان إلى الشعب، على حد تعبيره.

وحسب الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات بالمجلس فى تصريحات سابقة لـ”المال”، فإن اللجنة عقدت اجتماعًا قبل نهاية العام الماضى مع مسئولى 5 شركات تعمل فى مجال تطبيقات النقل الذكى، منها أوبر وكريم، بحضور محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، وعدد من رؤساء اللجان بالمجلس، للاستماع إلى وجهات نظر الشركات كمستثمرين بالسوق المحلية.

وشكلت الحكومة فى فبراير 2016لجنة تضم 7 وزارات، هى النقل، والاتصالات، والداخلية، والتضامن الاجتماعى، والعدل، والاستثمار، والتنمية المحلية، لتقنين أوضاع شركات النقل الخاصة عبر أجهزة الهواتف الذكية، وحاولت المال التواصل مع أوبر وكريم للرد على المقترح دون جدوى.

ووافق مجلس الوزراء منذ عدة أشهر على مشروع قانون النقل الجماعى باستخدام التكنولوجيا «أوبر» و«كريم»، ومن المقرر إحالته للبرلمان قريبًا من أجل مناقشته داخل اللجان النوعية المختصة، ومن ثمَّ مناقشته لإقراره بالجلسات العامة للمجلس، وينص على أن تكون الجهة المنظمة للنقل الجماعى تابعة لوزارة النقل.