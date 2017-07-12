النواب يطالب بتطبيق التجربة الروسية في حجب المواقع الإباحية‎

ياسمين فوازأيّد النائب أحمد رفعت، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قرار الحكومة الروسية إلزام مشاهدى المواقع الإباحية من مواطنيها بتسجيل بياناتهم الشخصية، من رقم هاتف وبيانات جواز السفر، لإتاحة تلك المواقع لهم، مطالبًا بتطبيق ذلك في مصر.كانت الحكومة الروسية، بحسب تقريرٍ ن

ياسمين فواز



أيّد النائب أحمد رفعت، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قرار الحكومة الروسية إلزام مشاهدى المواقع الإباحية من مواطنيها بتسجيل بياناتهم الشخصية، من رقم هاتف وبيانات جواز السفر، لإتاحة تلك المواقع لهم، مطالبًا بتطبيق ذلك في مصر.





كانت الحكومة الروسية، بحسب تقريرٍ نشرته صحيفة “إندبندنت” البريطانية، قد أكدت أن هذا القرار جاء فى إطار التمهيد لإغلاق كل المواقع الإباحية، عبر العمل فى المرحلة الأولى على جعل الوصول لها أمرًا صعبًا؛ لأن هذه الأفلام تضر تنمية الأطفال.

وأضافت الصحيفة أن المُشاهد سيلتزم بكتابة اسمه وتاريخ الميلاد، حتى يتم فتح تلك المواقع الإباحية له.

كما اقترحت الحكومة فى المملكة المتحدة الامتثال لقواعد مماثلة فى البلاد، للحد من ظاهرة الدخول للمواقع الإباحية، وتم إلزام معظم المواقع بالتحقق من عمر الزائر قبل فتح الموقع له.

وقال وكيل لجنة الاتصالات، لـ”المال”: “كان الأَوْلى أن تبادر مصر بتطبيق ذلك، خاصة أنها دولة تعتنق الإسلام، ولها عاداتها وتقاليدها”، مشددًا على ضرر تلك المواقع على الشباب، خاصة في بداية حياتهم.

وأوضح أن الأصل في الدخول على تلك المواقع، وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستجرام ووتس أب، من خلال تسجيل الرقم القومي؛ لحماية المستخدم نفسه، منوهًا بأن خبراء في المجال أكدوا إمكانية تطبيق ذلك من خلال مراسلة المواقع الرسمية لها ومطالبتها بإلزام المستخدم بوضع بياناته من رقم قومي وهاتف كشرط للدخول عليها.