«النواب» يطالب بالتوسع في الاستثمارات الترفيهية لرفع معدلات الإنفاق السياحي بمصر 

طالبت سحر طلعت عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بالتوسع في الاستثمارات السياحية الترفيهية والخدمات المختلفة خلال الفترة الحالية وزيادة الاستثمارات الفندقية الأقل من 5 نجوم بما يرفع معدلات الإنفاق السياحي.

وقالت عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب فى تصريحات لها اليوم، إن التوسع في الاستثمارات الترفيهية والفنادق الأقل من فئة 5 نجوم، يرفع معدلات الإنفاق، ويسهم فى استهداف شرائح سياحية جديدة، موضحة أن متوسط الإنفاق السياحى للأجانب في مصر يتراوح بين 80 إلى 120 دولارا في الليلة الواحدة، رغم ارتفاع تكلفة التشغيل عالميا مع نمو سعر المنتجات الغذائية والأجور بالتزامن مع حالة زيادة التضخم العالمية، بما يتطلب بأن يكون هناك جهود للعمل على رفع معدلات الإنفاق.

وقالت سحر طلعت: “وضع حدود دنيا لأسعار الإقامة في الفنادق المصرية لا يعد كافيًا، السائح لن يظل طوال فترة عطلته داخل الفندق، نريد أن يرى السائح كل ما هو جميل في مصر ويستمتع بهذه العطلة عبر توفير وسائل الترفيه المختلفة”.

وأضافت أن المقاصد السياحية المنافسة لمصر تتوسع في إنشاءات الترفيه، مثل دبي وتركيا واليونان بحيث يزيد متوسط إنفاق السائح في الليلة الواحدة عن 500 دولار في الليلة الواحدة، داخل الفندق غير عمليات الإنفاق الأخرى خارج الفندق، مشيرة إلى أن الاستثمار الفندقي يجب أن يكون مدروسا وفقا لآليات العرض والطلب، حيث يوجد بمصر الآن يوجد أكثر من 210 ألف غرفة تحت الخدمة إلى جانب ما يزيد عن 150 ألف غرفة تحت الإنشاء وهى جاهزة للتشطيب والعمل أيضا.

وأوضحت عضو لجنة السياحة والطيران، أن الطلب السياحى عالميا يمر بأزمة كبيرة، ولا يتوقف الأمر على مصر وحدها، وبالتالي يجب أن يتم وضع قواعد وضوابط للاستثمار السياحى بما يحافظ على أسعار السياحة في مصر وحتى لا تحدث ظاهرة حرق الأسعار، وبالتالي تقل إيرادات الدولة من الضرائب المختلفة جراء جذب سائح متواضع الإنفاق.