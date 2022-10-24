«النواب» يطالب بإنشاء شركات مساهمة للخدمات تتبع جهاز تنمية المشروعات

طالب النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بضرورة إنشاء شركات مساهمة للخدمات تابع لجهاز تنمية المشروعات. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بحضور نيفين جامع رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن هذا يساعد على خلق فرص عمل كثيرة للشباب ويوسع أنشطة جهاز المشروعات.

وطالب رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب بضرورة العمل على توفيق أوضاع المشروعات الصغيرة لدمجها في القطاع الرسمي خلال الفترة المقبلة؛ للاستفادة من الحوافز والخدمات التي يمنحها القانون رقم 152 لسنة 2020، والعمل على إحلال الواردات عبر دعم المشروعات الصغيرة، ومن ثم تقليل الاستيراد.

وأضاف: نحتاج في العام لتوفير مليون فرصة عمل والمشروعات الصغيرة تحقق قيمة مضافة وتستطيع أن تستوعب عددًا كبيرًا من الشباب.

وقال رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن فكرة المجمعات الصناعية تُدار بطريقة غير جيدة، حيث القطع 48 مترًا مساحتها بجوار الـ500 متر وغيرها من المعوقات.