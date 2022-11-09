«النواب» يصدر بيانا عن مسئولية الحكومة بشأن تجاوزات أمن الأمم المتحدة وطرده لعمرو درويش

قدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا إلى رئيس المجلس تساءل فيه عن مسئولية الحكومة عن تجاوزات أمن الأمم المتحده وطرده للنائب عمرو درويش عضو المجلس خلال رده على تطاول المدعوة سناء سيف شقيقة المحكوم عليه علاء عبدالفتاح.

وقال عضو مجلس النواب إن هذا التصرف يمثل إهانة لمجلس النواب، حيث جرى على أرض مصرية، وهو أيضا منافِ لكافة القوانيين والمواثيق الأممية، ويمثل اعتداء على حرية الرأي في مواجهة تطاول المدعوه سناء سيف على القضاء المصري وأحكامه، وابتزاز الدولة المصرية والتحريض عليها بنشر معلومات مغلوطة.

وطالب بكري بسرعة مناقشة البيان في حضور رئيس مجلس الوزراء.