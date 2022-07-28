«النواب» يشارك في اجتماع «السياحة» لبحث آليات تنشيط الحركة السياحية والجوية

شاركت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، في اجتماع وزيري السياحة، والطيران المدني، والذي عقد بمقر وزارة السياحة.

وجاء الاجتماع فى إطار توجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على دعم وتنشيط حركة السياحة بما يتماشى مع مقومات مصر السياحية والأثرية.

و عُقد اللقاء مساء اليوم الخميس، بمقر وزارة السياحة، وبمشاركة عدد من المستثمرين السياحيين وممثلي الجهات المعنية ولفيف من قيادات الوزارتين.

وأكدت النائبة نورا علي أن اللقاء شهد التباحث بشأن تطوير حركة السياحة الوافدة، ووضع برامج سياحية وجوية جاذبة لجميع الأسواق، بما تساهم في إبراز عظمة القطاع السياحي المصري.

وأشارت إلى أن اللقاء تناول أيضًا الحديث عن مستقبل الطيران الاقتصادي المقرر تشغيله خلال المرحلة القادمة، وكذلك خطة عمله.

وأكدت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن الطيران الاقتصادي يعد نقلة نوعية وطفرة حقيقية ستساهم بشكل كبير في إحداث انتعاشة سياحية وجوية.