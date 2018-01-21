النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة.. غدًا

ياسمين فوازتعقد لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة أسامة هيكل، أربع اجتماعات -غدًا الإثنين- لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.وأكد أسامة هيكل، رئيس اللجنة، أن الاجتماع سيحضره المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، مُمثلاً عن الحكومة للنقاش حول المواد التى ثبت

ياسمين فواز

تعقد لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة أسامة هيكل، أربع اجتماعات -غدًا الإثنين- لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وأكد أسامة هيكل، رئيس اللجنة، أن الاجتماع سيحضره المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، مُمثلاً عن الحكومة للنقاش حول المواد التى ثبت عدم دستوريتها فى القانون، بعدما أجلت مناقشته وقررت إعادة 5 مواد للحكومة للنظر فيها مرة أخرى، وأرقامها “50، 51، 52، 53، 36″، بهدف تدقيقها، وذلك منذ ما يزيد عن شهر دون رد.

وأضاف هيكل أنه يتعشم إصداره خلال دور الانعقاد الحالى، مؤكداً أنه من القوانين ذات الأولوية، ويمثل احتياجًا ضروريًا لدى الشارع لضبط المنظومة الإعلامية، وتنظيم عمل الهيئات الإعلامية الثلاثة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، لافتاً إلى أن حضور الحكومة فى جلسات مناقشة القانون للإجابة على تساؤلات الأعضاء.