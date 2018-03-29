النواب يستضيف اجتماع لجنة حقوق المرأة فى البلدان الأورومتوسطية

ياسمين فوازاستضاف مجلس النواب المصرى اليوم الخميس اجتماع لجنة حقوق المرأة فى البلدان الأورومتوسطية برئاسة ليلى شتاوى رئيسة اللجنة وعضو مجلس النواب التونسى، وبحضور ممثلين عن كل من مصر والبرلمان الأوروبى والمغرب والجزائر وفلسطين وتركيا.ناقش الاجتماع دور المرأة فى مكافحة الإرهاب فى المنطقة الأورومت

ياسمين فواز

استضاف مجلس النواب المصرى اليوم الخميس اجتماع لجنة حقوق المرأة فى البلدان الأورومتوسطية برئاسة ليلى شتاوى رئيسة اللجنة وعضو مجلس النواب التونسى، وبحضور ممثلين عن كل من مصر والبرلمان الأوروبى والمغرب والجزائر وفلسطين وتركيا.

ناقش الاجتماع دور المرأة فى مكافحة الإرهاب فى المنطقة الأورومتوسطية، حيث ألقت الدكتورة لميس جابر محاضرة حول هذا الموضوع بوصفها خبيرة برلمانية مشاركة فى الاجتماع، كما ألقت النائبة إنجى فهيم عضو مجلس النواب المصرى مداخلة حول هذا الموضوع، وكذلك المشاركين من برلمانات الدول الأخرى.

كذلك، ناقش الاجتماع موضوع المرأة فى النزاعات المسلحة وقضية المرأة والهجرة.

وبحث المجتمعون مجموعة من التوصيات حول هذه الموضوعات، تمهيداً لاعتمادها خلال الجلسة العامة المقبلة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والمقرر عقدها يومى 28 و 29 إبريل فى مقر مجلس النواب المصرى.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتى فى ظل الرئاسة المصرية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.