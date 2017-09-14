النواب يستضيف اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

ياسمين فوازيستضيف مجلس النواب -السبت المقبل- اجتماع المكتب الموسع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وهو الاجتماع الأول بعد تولي مصر رئاسة الجمعية، برئاسة الدكتور علي عبدالعال باعتباره رئيساً للجمعية.ومن المقرر أن يناقش اجتماع المكتب الذي يتكون من الدكتور علي عبدالعال عن مجلس النواب المص

ياسمين فواز

يستضيف مجلس النواب -السبت المقبل- اجتماع المكتب الموسع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وهو الاجتماع الأول بعد تولي مصر رئاسة الجمعية، برئاسة الدكتور علي عبدالعال باعتباره رئيساً للجمعية.

ومن المقرر أن يناقش اجتماع المكتب الذي يتكون من الدكتور علي عبدالعال عن مجلس النواب المصري، وممثلين عن البرلمان الأوروبي والبرلمان الإيطالي والبرلمان التركي، عدداً من الأمور الإجرائية المتعلقة بتسيير عمل الجمعية خلال عام تولي مصر رئاستها.

ويتناول اجتماع المكتب الموسع، الذي يضم بالإضافة إلى أعضاء المكتب رؤساء لجان الجمعية، عددًا من الموضوعات الأخرى المهمة، مثل برامج عمل اللجان خلال الفترة المقبلة، وكذلك مناقشة الموضوع الخاص بإنشاء أمانة دائمة للجمعية لتيسير أعمالها وتنظيم اجتماعاتها.

ومن المقرر أن تتبنى الرئاسة المصرية للجمعية خلال هذا الاجتماع موضوع مكافحة الإرهاب في المنطقة الأورومتوسطية ليكون الموضوع الرئيسي الذي تنتظم حوله أعمال ونشاطات الجمعية خلال فترة الرئاسة المصرية.