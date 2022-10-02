«النواب» يرفض اعتراضين علي قوائم تشكيل اللجان النوعية

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، تلقي اعتراضين من الأعضاء على قوائم تشكيل اللجان النوعية، إلا أنه تم رفضهمها.

ووافق مجلس النواب على تشكيل اللجان النوعية الـ25، لتبدأ بعد ذلك عملية انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية “الرئيس – الوكيلين – أمين السر”.

ومن الجدير بالذكر أن اللائحة الداخلية نظمت إجراءات انتخابات اللجان النوعية، حيث تنص المادة 39 على: يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة.