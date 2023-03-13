«النواب» يرجئ الموافقة النهائية على مشروع قانون عربات الطعام

قررت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب إرجاء الموافقة النهائية على مشروع قانون عربات الطعام إلى اجتماع آخر للانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع القانون ومناقشة الاقتراحات الأخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، اليوم الاثنين؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد كمال مرعي و60 آخرين بشأن تعديل قانون عربات الطعام.

واقترحت لجنة المشروعات yنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ مواد القانون، برئاسة وزير التنمية المحلية، ومشاركة رؤساء الهيئات “المجتمعات العمرانية، الطرق والكبارى، هيئة سلامة الغذاء، هيئة السياحة جهاز تنمية المشروعات، هيئة المرور”.

واقترح محمد مرعى عقد اجتماع مع مسؤولي المطاعم المشهورة للمشاركة فى إنشاء عربات طعام متنقلة.

كما أدخلت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة تعديلًا على المادة رقم 17 بحيث يصدر رئيس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون بدلًا من النص المعمول به حاليًّا وهو وزير التنمية المحلية.

ونصت المادة رقم 17 بعد التعديل على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.

كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم على المواد 13 و14 و15 و16 من قانون عربات الطعام كما هى.

ودارت مناقشات حول المادة رقم 8 مكرر والتي سيتم اضافتها لتصبح المادة رقم 8 بعد حذف المادة رقم 8 من القانون المعمول به حاليًّا.

وتنص المادةرقم 8 مكرر نصها على: لجهاز نتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منح تراخيص وحدات الطعام المتنقلة عن طرق وحدات تقديم الخدمات ويسري عليها أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020.

دون الإخلال بحق الجهة الإدارية المختصة فى الرقابة والإشراف على العمل بهذه وحدات الطعام المتنقلة، وذلك وفقًا للضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.