النواب يدعو أبو الغيط لاجتماع عاجل مع أطراف الأزمة العراقية

ياسمين فوازناشد اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من واقع مسئولياته التى يخوّلها له ميثاق الجامعة بالحفاظ على سلامة ووحدة الأوطان والأراضى العربية، أن يدعو لاجتماع عاجل على المستوى الوزارى العربى ويدعو إليه كلا من حيدر العبا

ياسمين فواز

ناشد اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من واقع مسئولياته التى يخوّلها له ميثاق الجامعة بالحفاظ على سلامة ووحدة الأوطان والأراضى العربية، أن يدعو لاجتماع عاجل على المستوى الوزارى العربى ويدعو إليه كلا من حيدر العبادى رئيس الوزراء العراقى، ومسعود برزانى الزعيم الكردى؛ لتقريب وجهات النظر وطرح الحلول السياسية الملائمة للطرفين داخل بيت العرب، بما يضمن نزع فتيل أزمة الاستفتاء الكردي بالعراق قبل فوات الأوان.





وقال الجمال، في بيانٍ أصدره، اليوم: “تابعنا بمشاعر القلق والانزعاج أحداث الاستفتاء الكردي شمالي العراق، والذي أصر الأكراد على إجرائه رغم كل التحذيرات والرفض الدولي والإقليمي له، ورغم تأكيدات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عدم الاعتراف أو الاعتداد بنتائجه”.

وتابع: كما سبق أن أوضحنا عدم دستورية مثل هذا الاستفتاء الذي يضرب الدستور العراقي بل والوطن العراقي كله في مقتل، ويفتح أبوابًا جديدة للتقسيم والنزاع، لافتًا إلى أنه من الممكن تفهُّم الرغبة العارمة لدى الشعب الكردي أن تكون له هويته الخاصة به، وأن يكون تبعًا لذلك له مطالب مشروعة من الحكومة المركزية في بغداد، لكن كل ذلك في إطار وحدة الدولة وتماسك الشعب العراقي بكل أعراقه وأطيافه ولا يكون الحل بالتفتت والشرذمة والتقسيم.

وشدد على أن المواجهة والصدام باتت وشيكة، سواء بين الحكومة والجيش العراقي والأكراد، ولا سيما في المناطق المختلف عليها في كركوك وغيرها، كما أن التهديدات التركية والإيرانية ليست ببعيدة مما ينذر بعواقب وخيمة في المستقبل القريب.

وأوضح أن ما نادى وينادي به دومًا الرئيسي السيسي من ضرورة وحدة وتقوية ودعم الدولة الوطنية ومؤسساتها ووحدة شعبها أساس ينبغي البناء عليه؛ لأنه الضمان الوحيد لاستقرار، ليس المنطقة العربية فحسب بل المجتمع الدولي بأسره.