النواب يدرس إدراج أملاك الأوقاف وأراضى الدولة بقانون المزايدات والمناقصات

ياسمين فواز تدرس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة د. حسين عيسى ، إدراج أملاك هيئة الأوقاف، وأراضى الدولة التى تم شراؤها من الحكومة، وتوقف أصحابها عن سداد مستحقاتها، ضمن مشروع قانون المزايدات والمناقصات، الذى تناقشه حاليا. ويتضمن مشروع القانون، عدة أحكام مستحدثة، منها أسلوب المناقصة ذات ال

ياسمين فواز

تدرس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة د. حسين عيسى ، إدراج أملاك هيئة الأوقاف، وأراضى الدولة التى تم شراؤها من الحكومة، وتوقف أصحابها عن سداد مستحقاتها، ضمن مشروع قانون المزايدات والمناقصات، الذى تناقشه حاليا.

ويتضمن مشروع القانون، عدة أحكام مستحدثة، منها أسلوب المناقصة ذات المرحلتين، لمواجهة الحالات التى يتعذر فيها التوصيف الفنى المتكامل للأصناف، كما ينص على حق مجلس الوزراء فى الموافقة على التعاقد بالاتفاق المباشر مع الجهة التى تتقدم بمشروع استثمارى متكامل شامل التمويل، كما يتم التعاقد على أفضل فكرة أو تصميم عن طريق مسابقة دون التقيد بطرق التعاقد الواردة بالقانون.

وقال عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة حريصة على إدراج أملاك هيئة الأوقاف ضمن القانون الحالى للاستفادة منها، وطرحها فيما بعد للمناقصة، مضيفا أن %90 من أملاك الأوقاف غير مستغلة ، وتدفع مبالغ ضئيلة للغاية نظير تأجيرها، وهو ما يعد إهدارا للمال العام.

وأشار – فى تصريحاته لـ «المال» – إلى أن مشروع القانون سيضع حدا لسوء معالجة مشكلات الأراضى الصحراوية التي اشتراها البعض من الدولة، وتوقف عن سداد أقساطها، لافتا إلى أن القانون سيجبر المتأخرين على سداد ثمن الأرض بالسعر الحالى ، وإلا طرحت فى مزايدة لبيعها بالسعر الجديد، وحصوله على ثمن القسط المدفوع عند بيعها .

وكشف «عيسى» أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تواصل عقد جلسة استماع حول مشروع قانون المناقصات والمزايدات الأسبوع الجارى، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت 9 اجتماعات بمناقشة.

وأكد أن جلسة الاستماع سيشارك فيها ممثلون عن وزارات المالية والتخطيط والتعليم ونقابة المهندسين والمقاولين، مشيرا إلى أهمية مشروع قانون المناقصات والمزايدات، باعتباره يمثل ثلث الاقتصاد القومى.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تتم مراجعة مشروع قانون المناقصات والمزايدات مادة مادة، متوقعا أن يتم الانتهاء من مناقشته نهاية شهر يناير المقبل.

ويتضمن مشروع القانون أحكاما جديدة أبرزها استثناء مقدمى الخدمات الأساسية اللازمة لتسيير المرفق العام، والتى تُساهم الدولة بحصة حاكمة فيها من سداد التأمين، كما ألزم مقدمى العطاءات بعدم التقدم بأكثر من عطاء فى العملية واستبعاد كل العطاءات المقدمة من نفس المُورد ومصادرة التأمين أو فسخ العقد، وإنشاء لجنة تضم الوزراء المعنيين بالشئون الاقتصادية للتنبؤ، ورصد وتحليل ودراسة المؤشرات والتغيرات الاقتصادية.