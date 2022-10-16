«النواب» يحيل مشروع قانون بمنح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج إلى اللجان المختصة

أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب ، عددا من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان المختصة وعلى رأسها مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

وفيما يلي مشروعات القوانين والاتفاقيات التي أحالها مجلس النواب اليوم:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 478 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك اكزيم الكوري الجنوبي، وتم إحالته إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

كما تم إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية.

كما أحال مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما تم إخطار اللجان المختصة بشأن رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ حول ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.