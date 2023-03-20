«النواب» يحيل مشروع الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافي بموازنة الدولة 22/23 للجنة المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة اليوم الإثنين، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 إلى لجنة الخطة والموازنة.

ويناقش مجلس النواب خلال جلسته اليوم ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 28 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.

وتناقش الجلسة العامة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 27 لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان رقم 8640 – د.ع (155) – ج2 – بتاريخ 1/3/2021 بتعديل مسمى “لجنة حقوق الإنسان العربية” ليصبح “لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان”.

ومن المقرر ان يشهد مجلس النواب، إحالة 52 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة الأعضاء للحكومة، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.