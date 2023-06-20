«النواب» يحيل مشروعي قانون «لجوء الأجانب» و«قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة» للجان النوعية

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس

، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية للمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما .

كما احال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من الحكومة “بإصدار قانون لجوء الأجانب” ، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة.

ويناقش المجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة “بتعديل بعض القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة “إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

يشار الي ان الجلسة العامة في مجلس النواب ، تناقش تقرير اللجنة المشتركة ، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

و يهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد ملاحظة تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتيها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفًا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.

وذكرت اللجنة المشتركة في مجلس النواب بانه تمت مراعاة مواكبة مشروع القانون لأفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن الجهاز يهدف إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر.

وكشف التقرير، أنه تمت مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.