«النواب» يحيل طلب مناقشة الترويج للمنتجات المصرية لهيئة المكتب

أعلن مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم، تفويض هيئة مكتب المجلس، لتحديد موعد مناقشة طلب النائب محمود عصام موسى عن سياسة الحكومة بشأن الترويج للمنتج المصري في ضوء جهود دعم الصادرات.

وجاء في الطلب المقدم من النائب محمود عصام، أنه رغم الجهود الكبيرة التى تقوم بها الدولة وتستهدف دعم الصناعة الوطنية من أجل زيادة حجم التصدير، إلا أن حجم المنتجات المصرية ليست على النحو المأمول، خصوصا في ظل ما يتم بذله من جهود لدعم تلك المنتجات وتوفير البيئة المناسبة لها.

وقال عضو مجلس النواب : هناك عدد من العوامل المؤثرة في حجم التصدير للخارج، منها جودة المنتجات ومدى مطابقتها لمعايير الجودة العالمية، بالإضافة إلي التسويق والترويج الجيد لها والعمل على فتح أسواق جديدة في العديد من دول العالم.

وتابع بأن الحكومة عليها مسئولية كبيرة في دعم تلك الصادرات المصرية، والتى يجب ألا تتوقف عند حد المساندة المالية بتقديم بعض الإعفاءات من الرسوم والضرائب، بل من الأهمية أن تصل إلي الدعم الخارجى في فتح أسواق جديدة والترويج الخارجي.

وأكد النائب، أن الفترة الأخيرة شهدت تطورا في مجال التسويق الإليكتروني من خلال شركات عالمية، قائلا: يمكن للحكومة التنسيق معها في الترويج للمنتجات المصرية، بما يساعد في زيادة حجم التصدير، وبالتالي زيادة حجم الإنتاج المحلي ورفع معدل النمو وتوفير العملة الأجنبية وتشغيل العمالة.



وقرر مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم، تفويض مكتب المجلس بتحديد موعد مناقشة 14 طلبا للمناقشة العامة.