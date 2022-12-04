«النواب» يحيل رأي «الشيوخ» بشأن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء للجنة المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 547 لسنة 2022 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/5/2022، والتي تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعدى مبلغ 500 ألف يورو (خمسمائة ألف يورو) من خلال مؤسستها المالية التنموية “الوكالة الفرنسية للتنمية AFD”، إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

كما أحال رسالة من رئيس مجلس الشيوخ ، بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من كل من النائب إيهاب منصور، والنائب عمرو درويش، وينضم لكل منهما عُشر عدد أعضاء مجلس النواب.

وتم إخطار اللجان المختصة، لمناقشة مشروع القانون، وإعداد تقرير بشأنه.