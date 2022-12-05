«النواب» يحيل تعديلات قانون تطوير وصيانة محطة (تحيا مصر 1) بدمياط للجان النوعية

احال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط، بديلا عن السابق وروده بتاريخ 31/10/2022، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم أيضا مشروع قـانون مقدم من النائبة حنان عبد المنعم عوض و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، إلى إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.