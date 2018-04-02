النواب يحتفلون بفوز السيسي بولاية ثانية

ياسمين فوازوجه مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بفوزه فى انتخابات رئاسة الجمهورية التى أجريت الاسبوع الماضى، مع منافسه موسى مصطفى موسى.وشهدت الجلسة العامة بالبرلمان، احتفالا واسعا من قبل النواب ، رافعين أعلام مصر، وسط هتافات تحيا مصر، مرددين نشيد

ياسمين فواز

وجه مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بفوزه فى انتخابات رئاسة الجمهورية التى أجريت الاسبوع الماضى، مع منافسه موسى مصطفى موسى.

وشهدت الجلسة العامة بالبرلمان، احتفالا واسعا من قبل النواب ، رافعين أعلام مصر، وسط هتافات تحيا مصر، مرددين نشيد “بلادى..بلادى”.

من جانبه تقدم الدكتور علي عبد العال،رئيس مجلس النواب بالتهنئة للرئيس السيسى باسم نواب البرلمان، على تجديد الشعب المصرى ثقته فى قيادته الحكيمة، مؤكدا ان نتيجة الانتخابات التى شهد لها الجميع بحسن سيرها جاءت معبره عن ثقة الشعب المصرى فى سياسة الرئيس التى ينتهجها.