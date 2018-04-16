النواب: كلمة السيسي في القمة العربية وضعت الجميع أمام نفسه

ياسمين فواز: قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية ونائب حزب المصريين الأحرار بدائرة دار السلام بسوهاج، إن كلمة الرئيس السيسى فى القمة العربية بالسعودية جاءت على قدر عال من القوة والصراحة. وأضاف رضوان فى بيان، أن الرئيس السيسى فى كلمته وضع الجميع أمام نفسه وأمام الدور المنط

ياسمين فواز:



قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية ونائب حزب المصريين الأحرار بدائرة دار السلام بسوهاج، إن كلمة الرئيس السيسى فى القمة العربية بالسعودية جاءت على قدر عال من القوة والصراحة.

وأضاف رضوان فى بيان، أن الرئيس السيسى فى كلمته وضع الجميع أمام نفسه وأمام الدور المنطو به، كل الدول العربية فى مواجهة ما يتعرض له الأمن القومى العربى.

وتابع رضوان “الرئيس لم يكتف فى كلمته بالحديث صراحة عن الأطراف الإقليمية التى تسببت فى حالة عدم الاستقرار التى واجهتها المنطقة العربية، وإنما أشار صراحة إلى تورط بعض الأشقاء فى التآمر مع هذه الأطراف فى دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية.

واعتبر رضوان أن كلمة مصر كانت بمثابة دعوة للجميع لمراجعة مواقفهم تجاه ما يحدث فى المنطقة العربية، والتأكيد أن الهدف الوحيد الذى يجب أن تجتمع عليه كافة الدول العربية هو محاربة الإرهاب وتنظيماته، التى سعت على مدار السنوات الماضية للتخريب والقتل والهدم، وأن مواجهة الإرهاب هى فقط ما يجب أن ينتبه له كل قادة العرب إذا أرادوا استقرار حقيقى للمنطقة.

وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية إلى أن الرئيس السيسى جدد وأكد على موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى وحقوقه، والتى دائمًا ما كانت أولوية لدى القيادة المصرية على مدار السنوات مهما حاول البعض إنكار ذلك.

وأكد رضوان أن موقف مصر تجاه الأزمة السورية وما دعا له الرئيس السيسى هو أيضًا ما يجب أن تجتمع عليه جميع الدول العربية، وأن تحيد جانبًا أى خلافات او مصالح، لتحقيق مصلحة الشعب السورى الشقيق.