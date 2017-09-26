النواب : تفاؤل حذر تجاه توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد

ياسمين فوازرحب الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوقعات صندوق النقد الدولي حول نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4,5% خلال العام المالي 2017/ 2018، والذي من شأنه إرسال رسائل طمأنة للمستثمرين الحاليين لضخ المزيد من الاستثمارات وتشجيع وجذب شريحة جديدة من المستثمرين

ياسمين فواز

رحب الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوقعات صندوق النقد الدولي حول نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4,5% خلال العام المالي 2017/ 2018، والذي من شأنه إرسال رسائل طمأنة للمستثمرين الحاليين لضخ المزيد من الاستثمارات وتشجيع وجذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب.





وأعرب فؤاد عن تفائله الحذر تجاه توقعات الصندوق بانحسار متوسط معدل التضخم ليصل إلى 22,1 % والذي يقل عن العام الماضي بـ1.8%، حيث إنه ينبغي على الدولة أن تضع التضخم والدين العام على رأس أولوياتها، خاصة في ظل تعديل صندوق النقد توقعاته حيث كان يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد بنسبة 4% لكن تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي كما يجب أن يكون، أسهم في التفوق على توقعات صندوق النقد وأجبره على تعديل التوقعات لتصل إلى 4,5%، وهو ما يدل على انتهاج الحكومة سياسات قاسية على المواطنين من شأنها رفع نسبة التضخم والتسبب في غلاء الأسعار.

وقال إنه جاء الدور على الحكومة لاتخاذ خطوات سريعة للمحافظة على استمرار انخفاض معدل التضخم والدين العام من خلال تعزيز المناخ الاستثماري بشكل قوي عن طريق تشريعات إصلاحية من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وريادة الأعمال مما يسهم بدوره في تقليل نسبة البطالة وزيادة الإنتاج وإعلاء حصيلة الدولة من الناتج القومي، وبالتبعية يقلل الاعتماد على الديون.

وأشار فؤاد إلى أن جدية وسرعة تهيئة المناخ الاستثماري ستسهم بشكل أكبر في زيادة نسبة النمو الاقتصادي وتقليل نسبة الدين العام التي خالفت توقعات الصندوق حيث كان يتوقع خلال العام الحالي نسبة إجمالي دين عام 89.1% والتي قام بتغييرها إلى 87,7%، وهي نتائج إيجابية تحتم على الحكومة التركيز والاستمرار في مسارها مع توفير وزيادة برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين كبرنامج تكافل وكرامة.

ونوه بأن المواطن ما زال يبحث عن نقطة التقاء بين تلك الأرقام الاقتصادية الإيجابية وواقع الحياة الذي يلمسه، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالتحول نحو التنمية ليشعر المواطن بواقعية ما يثار من واقع اقتصادي.

وجدّد فؤاد توقعاته بحدوث طفرة نسبية بحلول صيف 2018 حيث توقَّع أن تتعدى أرقام الإنفاق العام على دعم الخدمات حاجز الـ400 مليار في موازنة العام المقبل، وكان هذا الرقم قد شهد ارتفاعًا متدرجًا من 200 مليار في عام 2011 إلى 375 مليارًا بموازنة العام الحالي 2017-2018.