النواب: المصرية للاتصالات كيان وطني تستهدف إنشاء 600 محطة محمول جديدة هذا العام

أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، بدور الشركهة المصرية للاتصالات، مؤكدا أنها كيان وطني استراتيجي تقدم خدمات الاتصالات وركن مهم في منظومه التحول الرقمي التي تستهدفها الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.

ولفت بدوي إلى أن الأرقام التي تحققت في سبيل تنفيذ خطط التحول الرقمي، أو خطط توصيل جميع الخدمات إلى جميع القرى والنجوع ، برهنت بشكل كبير إلى الجهد المبذول من قبل المسئولين في المصرية للاتصالات ومنها المستهدف هذا العام بإنشاء 600 محطة محمول ليصل الإجمالي الشبكات إلى 3500 محطة .

وأضاف بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور المهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات ، لاستعراض إستراتيجية الشركة المصرية للاتصالات خلال المرحلة القادمة ، بأن هناك طفرة كبيرة في تقدم خدمات الاتصالات استفتاد بها المواطن المصري من خلال خدمات المحمول والإنترنت الثابت والتليفون الأرضي ، وشهدت معدلات توصيل جميع الخدمات الي أقاصي المحافظات والأقاليم بفضل المبادرة الرئاسية حياة كريمة ارتفاع كبير ، لخدمة اهالينا في جميع المحافظات.

وأوضح بدوي أن الشركة الوطنية للاتصالات ممثلة في المصرية للاتصالات ترجمت خطط القيادة السياسية في دعم منظومه التحول الرقمي من خلال دعم البنية التحتية لكافة الجهات الحكومية سواء المؤسسات الحكومية والمؤسسات الطبيه وغيرها من الوزرات والجهات المختلفة .

وأشاد رئيس اتصالات النواب بمدى استجابة المصرية للاتصالات لطلبات وشكاوى النواب الخاصة بضعف خدمات الإنترنت الثابت، وضعف شبكات المحمول وغيرها من الطلبات التي استجابت لها الشركة الوطنية لخدمة أهالينا في جميع القرى والنجوع والمراكز بكل المحافظات.