النواب: السيسي أكثر رئيس عزز مكتسبات أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع

أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع خلال الفترة الماضية تعزيز مكتسبات أصحاب الهمم، ودمجهم في المجتمع وتمكينهم فكريًا وثقافيًا وتعليميًا، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، مؤكدًا أنهم حصلوا على العديد من حقوقهم بعد 30 يونيو.

وأوضح وكيل النواب في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن الدولة حريصة على الاهتمام بكافة فئات المجتمع وفي القلب منهم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم، لذلك تقوم بتأهيلهم وتنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية لخدمة الفئات الأولى بالرعاية منهم.

السيسي كرّم ذوي الإعاقة والنواب يقدمون لهم هدايا

وأضاف “وهدان” أن حضور الرئيس السيسي لإحتفاليات “قادرون باختلاف” لذوي الهمم هو أكبر دليل على حرصه على دعمهم والاستماع لمشاكلهم وحلها وتمكينهم داخل المجتمع وهو يجبر بخاطرهم في كل مناسبتهم وهو أمر لم يحققه أي رئيس مصري من قبل.

وأشار “وكيل النواب” إلى أن الرئيس السيسي كرم ذوي الإعاقة الذين حصلوا على ألقاب رياضية.

قانون متكامل لذوي الإعاقة

كما قدّم مجلس النواب هدية لهم من خلال قانون متكامل خاص بهم، يتضمن الكثير من حق ذوي الإعاقة من خلال حقهم في الجمع بين المعاش والراتب، والتأكيد على 5% من حقهم في العمل، وهناك مميزات ضريبية لأصحاب الأعمال الذين يطبقون تلك النسبة فيما فوق، كما تم تطبيقها داخل شركات قطاع الأعمال، وحقهم في الالتحاق بالمدن الجامعية، وإعفاء كامل من القيمة المضافة، والضريبة الجمركية.