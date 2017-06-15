النواب الرافضين لترسيم الحدود: ندرس قرار الاستقالة

قال النائب هيثم الحريرى القيادى بتكتل 25/30 ، إن النواب الرافضين لتمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، يدرسون قرار تقديم استقالات جماعية “لكن حتى هذه اللحظة لم نتخذ القرار”.

وأوضح الحريرى في تصريحات لـ”المال” أن التكتل بصدد إصدار بيان بعد قليل تعليقا علي تقرير مفوضي المحكمة الدستورية الذي تم تسريبه اليوم والذي نص علي رفض المنازعتين بين الإدارية العليا والقضاء الإداري .

ووجه الحريري تحية للنائب محمد فؤاد عن حزب الوفد الذي تقدم اليوم باستقالته من مجلس النواب اعتراضا على تمرير الاتفاقية.

كان مصدر قضائى رفيع المستوى كشف في تصريحات له اليوم، أن مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل انتهت من تقريرها الخاص بمنازعتى التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة الخاص لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتى تيران وصنافير للسيادة المصرية.

وأكد المصدر أن مفوضي الدستورية انتهت إلى عدم قبول المنازعتين، وحددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 30 يوليو المقبل لنظر منازعتي التنفيذ.