النواب الرافضون لاتفاقية الترسيم يبعثون برسالة إلى السيسي

- طلعت خليل: تراجع النواب المؤيدين في تزايد.. ووصلنا إلى 118 حتى الآنياسمين فوازكشف النائب طلعت خليل عن محافظة السويس وأحد النواب الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير عن تزايد أعداد النواب الرافضين للاتفاقية، مؤكدا تراجع عدد كبير من

– طلعت خليل: تراجع النواب المؤيدين في تزايد.. ووصلنا إلى 118 حتى الآن

ياسمين فواز

كشف النائب طلعت خليل عن محافظة السويس وأحد النواب الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير عن تزايد أعداد النواب الرافضين للاتفاقية، مؤكدا تراجع عدد كبير من النواب عن مواقفهم المؤيدة لها وطلبهم الانضمام إلى قائمة النواب الرافضين.

وأشار خليل في تصريحاته لـ”المال” إلى أن قائمة النواب الرافضين للاتفاقية وصلت إلى 118 نائبا حتى الان، لافتا إلى أنهم بصدد ارسال خطاب إلى رئيس الجمهورية لمطالبته بعدم التوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها.

ونوه إلى أن النواب المعارضين مازالوا يدرسون أمر تقديم الاستقالة، مؤكدا أن حال تقديمها سيكون بشكل جماعي من كافة النواب المعارضين.

وتعليقا على اجتماع هيئة المكتب مع الدكتور محمد فؤاد نائب دائرة العمرانية لإقناعه بالتراجع عن استقالته اعتراضا على تمرير اتفاقية تيران وصنافير، قال: “أتمنى أن يتراجع فؤاد عن استقالته.. لحين اتخاذ كافة النواب الرافضين لقرار الاستقالة وتقديمها معهم”.

وأضاف أن هناك تعتيما إعلاميا على حالة الغليان التي يعاني منها الشارع المصري عقب تمرير تلك الاتفاقية، قائلا: “فوجئت أمس بمحاصرة مقر حزب الوفد بمحافظة السويس أثناء عقد ندوة عن تداعيات الموافقة على تيران وصنافير بمدرعات، بالإضافة إلى قوات من الشرطة”، متابعا: “رغم عدم تعرضهم لنا.. إلا أن المشهد كان غريبا للغاية وخلق حالة من الذعر لكل من يحاول الدخول”.

كان تكتل ٢٥/٣٠ ونواب معارضون لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير أكدوا عزمهم تقديم استقالتهم حال تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاتفاقية التي وافق عليها البرلمان الأسبوع الماضي، وسط اعتراضات واسعة لرافضي الاتفاقية.