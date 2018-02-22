النهضة التونسية: إلغاء الأحكام الصادرة ضدنا قبل الثورة موقف تاريخي

الأناضول ثمّنت حركة النهضة التونسية، اليوم، إلغاء المحكمة الإدارية جميع الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة ضد الحركة وعدد من قياداتها، بين 1987 و2010، ووصفت القرار الذي صدر أمس الأول بـ"الموقف التاريخي للقضاء التونسي". وتراوحت الأحكام الملغاة بين الإعدام والسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، وطالت أبر

الأناضول



ثمّنت حركة النهضة التونسية، اليوم، إلغاء المحكمة الإدارية جميع الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة ضد الحركة وعدد من قياداتها، بين 1987 و2010، ووصفت القرار الذي صدر أمس الأول بـ”الموقف التاريخي للقضاء التونسي”.

وتراوحت الأحكام الملغاة بين الإعدام والسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، وطالت أبرز قيادات الحركة، ومنهم رئيسها راشد الغنوشي، وحمادي الجبالي، الذي ترأس الحكومة عقب ثورة 2010، وخلفه في المنصب، علي العريّض، إضافة إلى القيادي البارز “عبد الفتاح مورو”، فيما عرف عام 1987 بقضية ”أمن الدولة”، التي أعدم خلالها عدد من قيادات وإطارات الحركة.

ونقلت وسائل إعلام محليّة عن فتحي عبيد محامي الدفاع عن قيادات النهضة، الثلاثاء الماضي، أنّ المحكمة الإدارية ألغت أحكامًا، بعد تلقي طعون ضدها، أصدرت بأوامر من الرئيس الراحل (الأسبق)، الحبيب بورقيبة (1957-1987) بحق عدد من قيادات “الاتجاه الإسلامي” (حركة النهضة حاليًا).

وأكّد أنّ القرار “يعني إلغاء كل الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة، واعتبارها باطلة”.

